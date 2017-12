Toyotaro ha disegnato altri due personaggi inediti di Dragon Ball Super! Chi saranno?!

Solo qualche giorno fa vi avevamo mostrato uno schizzo che immortalava tre “nuovi” Kaioshin creati da, il disegnatore della trasposizione cartacea della serie, ma il mangaka, nelle ultime ore, ha diffuso uno schizzo con altri due personaggi inediti!

A giudicare dagli abiti e dal caratteristico anello attorno al collo, le due figure raffigurate nel nuovo disegno (visionabile in calce all’articolo) sembrerebbero degli Angeli non ancora comparsi in Dragon Ball Super. Caratterizzata da un neo posto sotto l’occhio sinistro, la figura a sinistra è senza dubbio una donna, anche piuttosto attraente, mentre l’altro personaggio, un uomo disegnato di lato, sembrerebbe possedere una personalità alquanto severa.

Non è chiaro se i due personaggi in questione siano solo schizzi preparatori o magari delle idee cestinate, ma è opportuno rammentare che delle insistenti voci di corridoio vedrebbero, nel futuro di Dragon Ball Super, non solo il ritorno degli universi cancellati durante il Torneo del Potere, ma anche quelli distrutti in precedenza da un sommo Zeno particolarmente adirato.



I due Angeli ed i Kaioshin inediti dello scorso sketch, di conseguenza, potrebbero essere un gradito assaggio di quello che ci aspetta nella prossima saga della serie, quando i nostri eroi, con tutta probabilità, ripristineranno l’intero multiverso di Dragon Ball Super. Vi piacerebbe assistere al ritorno degli Universi 13/18?