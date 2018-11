Toyotaro non inserirà gli eventi del film su Broly in Dragon Ball Super

Da quanto si desume dalle ultime novità, gli eventi che vedremo rappresentati sullo schermo durante il film Dragon Ball Super: Broly non saranno trasposti in versione cartacea nel manga di Dragon Ball Super scritto da Toyotaro. La serie riprenderà infatti dai fatti immediatamente successivi a quelli della pellicola.

La mole di fan che gravita attorno all'universo creato da Akira Toriyama sta attraversando un periodo di incredibile fibrillazione: non bastasse l'imminente arrivo nelle sale giapponesi di Dragon Ball Super Broly (che ha già debuttato a Tokyo in anteprima mondiale), il ventesimo e attesissimo lungometraggio scritto da Toriyama, anche la versione cartacea di Dragon Ball Super scritta da Toyotaro sta arrivando ad un punto di svolta. Pochi giorni fa infatti, abbiamo avuto la conferma che la serie sta per entrare in un nuovo arco narrativo, il primo che sorpassi quello che si è visto nella serie animata.

Dalle ultime informazioni che trapelano, il nuovo arco narrativo, a cui si faceva riferimento precedentemente, si svolgerà in un punto della continuità temporale immediatamente successivo alla fine delle vicende del lungometraggio incentrato su Broly. Sembra quindi che Toyotaro non trasporrà le vicende della pellicola nel suo manga, lasciando il compito ad una pubblicazione speciale che avrà precisamente questo scopo, e che vedrà la luce prossimamente.

Questo non significa necessariamente che il personaggio di Broly, nel caso dovesse riuscire a sopravvivere alla pellicola in uscita il 14 dicembre (nella sezione dedicata potete leggere tutte le anticipazioni a riguardo), non possa poi tornare anche nell'opera di Toyotaro, in questa nuova saga o in una di quelle successive. Ricordiamo che non si sa ancora molto dell'avventura che si apprestano ad intraprendere i protagonisti di Dragon Ball Super, se non che sarà incentrata su di un misterioso personaggio evaso dalla custodia della Pattuglia Galattica.

La pellicola di Dragon Ball Super: Broly uscirà il 14 dicembre in Giappone, per poi toccare oltre 90 paesi nel mondo. Sull'adattamento italiano non si hanno ancora conferme ufficiali, ma potete trovare tutte le ultime news sulle pagine dedicate di Everyeye.