Toyotaro parla del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super

Nel corso della Jump Festa 2019 che si sta svolgendo questi giorni, Toyotaro, autore del manga Dragon Ball Super, ha colto l'occasione per commentare la nuova saga che la sua opera ha appena visto cominciare. Andiamo a sentire quali sono state le sue dichiarazioni.

La Jump Festa 2019 continua a dare grandi soddisfazioni a tutti i fan dell'animazione e dei manga in giro per il mondo, con annunci ed esclusive eccezionali. Ovviamente una parte dell'interesse degli appassionati è per coloro che queste opere le producono, e occasioni come questa sono perfette per instaurare un contatto diretto tra gli autori e il loro pubblico.

Toyotaro, ad esempio, autore di uno dei manga più seguiti in assoluto, Dragon Ball Super, ha deciso di sfruttare la cassa di risonanza fornita dalla Jump Festa per commentare questo nuovo arco narrativo in cui il suo lavoro si è appena imbarcato. Ecco quali sono state le sue parole nel corso della kermesse nipponica (riportate per noi dall'utente Twitter @DBZcom, come potete vedere dal post in calce alla notizia):

"L'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica è finalmente iniziato! Si tratta di una storia che inizia dopo gli eventi del film Dragon Ball Super: Broly, ed, ovviamente, non si tratta di un anime...

Questa è una storia completamente nuova, che potrete leggere solo nel manga. Moro, il prigioniero della Pattuglia Galattica che venne arrestato oltre dieci milioni di anni fa, è riuscito a scappare, e per questo motivo Goku e Vegeta si sono dovuti unire alle forze della Pattuglia Galattica.

Insieme al loro gruppo di agenti d'élite, saranno in grado di catturare nuovamente Moro? Stiamo lavorando fianco a fianco con il maestro Toriyama per produrre dei lavori con sempre maggior qualità! Vi prego di seguirci con impazienza, sarà qualcosa di veramente divertente! - Toyotaro"

Cosa ne pensate delle parole dell'autore di Dragon Ball Super? Vi sta piacendo il nuovo arco? Cosa vi aspetta da questa ultima avventura? Fatecelo sapere nei commenti!