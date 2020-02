Toyotaro fa riferimento al Yamcha di Dragon Ball Evolution in questo disegno

Nella storia degli anime e manga sono state fatte molte live action dagli esiti disastrosi e tra questi si annovera, senza ombra di dubbio, Dragon Ball Evolution, film tratto dalla serie fenomeno mondiale ideata da Akira Toriyama. È passato alla storia non tanto per il successo conseguito, ma per il disastroso e imbarazzante insuccesso.

Chi tra voi lo ha visto sicuramente lo ricorderà molto bene, o forse no: rimosso dalla memoria per quanto fosse inguardabile. Ideato da Justin Chatwin e James Marsters, di Dragon Ball aveva soltanto i nomi dei personaggi e qualche riferimento sporadico, quasi come se si fossero impegnati per stravolgere completamente l'opera magna di Toriyama. Gli attori scelti erano fuori luogo, come le ricostruzioni dei vari personaggi. E oltre a Goku, tra questi c'era anche Yamcha.

Forse lo ricorderete, forse no, il personaggio comparve sulla scena all'improvviso, mentre guardava Goku e i suoi amici dall'alto di una buca che aveva scavato e nella quale li aveva fatti cadere di proposito. E proprio tale scena è stata immortalata tempo addietro da Toyotaro, attuale disegnatore di Dragon Ball Super, che un utente di Twitter ha condivido per scherzarci su.

Come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo @Killafoe1, servendosi del bozzetto fatto dal mangaka in cui Yamcha osserva da sopra la fossa, dice: «Non si dica che Toyotaro odia Yamcha», facendo appunto riferimento al fatto che già in tempi non sospetti e in memoria di un lungometraggio come Evolution, Toyotaro disegnasse Yamcha. Post che va anche contro le critiche che sono piovute, prima dei capitoli finali di Super in cui il terrestre ha avuto un ruolo da protagonista, contro Toyotaro e il suo "aver dimenticato completamente il personaggio di Yamcha".

Ma al di là del tweet scherzoso, cosa ne pensate del disegno di Toyotaro? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

