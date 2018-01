Lo staff commenta l'interruzione di Dragon Ball Super e ringrazia i suoi fan!

Come segnalato solo poche ore fa, l’anime di Dragon Ball Super terminerà nel mese di marzo per cedere il proprio slot televisivo al nuovo anime tratto(conosciuto in Italia come). I vari componenti dello staff, di conseguenza, hanno voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto fino a questo momento.

L’animatore Tsutomo Ono si è infatti rivolto ai suoi follower su Twitter, rivelando di aver scoperto di questa improvvisa chiusura soltanto un paio di giorni fa, quando la produzione gli avrebbe comunicato che l’episodio 126 sarebbe stato (almeno per ora) l’ultimo episodio da lui supervisionato. Per ripagare il supporto ricevuto dai fan, Ono ha poi aggiunto: “Ogni fan di Dragon Ball è fantastico. Sono soddisfatto di aver dato il mio contributo. Penso che il mondo di Dragon Ball continuerà ad espandersi attraverso i videogiochi, i manga e gli anime, perciò aspettateli pazientemente!”. L’animatore ha contribuito a 12 episodi della serie, come ad esempio le puntate 56, 63 e 109 (in cui Goku e Jiren si sono affrontati per la prima volta).



Il sensei Toyotaro, illustratore del manga ufficiale di Dragon Ball Super, da sempre attivissimo sui social, ha invece condiviso un recente messaggio di Toei Animation stessa, il quale suggerirebbe che la serie potrebbe non essere affatto finita. Ma come dobbiamo interpretare queste parole? Certo, come sottolineato anche dallo stesso Ono, il franchise di Dragon Ball continuerà a vivere attraverso i suoi molteplici derivati, ma dobbiamo aspettarci che la serie di Dragon Ball Super, dopo una pausa, torni in TV con nuove sfide per i nostri combattenti preferiti?



Stando alle dichiarazioni di produttori ed emittenti televisivi, la brusca interruzione dovrebbe essere soltanto momentanea, anche perché Dragon Ball Super è uno dei fenomeni più seguiti del momento, e già da tempo si era cominciato a parlare di un ipotetico arco narrativo finale. Dal momento che mancano ancora due mesi all’interruzione della serie, maggiori informazioni potrebbero essere già divulgate nelle prossime settimane; pertanto vi suggeriamo di continuare a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle sorti dello show.