Tra gli annunci J-POP di Natale 2018 anche Steins;Gate e Sword Art Online: Alicization

Finalmente il Natale è arrivato, e, come di consuetudine, è tempo di scartare i regali. Per questo J-POP ha deciso, tramite un annuncio sul suo sito ufficiale, di comunicare ai fan tutte le novità che ci aspettano nel corso del 2019, ormai alle porte. Oltre al simpaticissimo video "Santa Fugu!" (che potete vedere riprodotto nella parte superiore della notizia), ha diramato un elenco testuale delle serie che arriveranno. Andiamo quindi a scoprire di cosa si tratta:

"Steins;Gate - Uscita Prevista: aprile 2019

di Nitroplus, Yomi Sarachi

Una delle serie animate più amate e sconvolgenti degli ultimi anni arriva sotto forma di manga! Un gruppo di amici, ad Akihabara, riesce a creare dei congegni in grado di inviare messaggi nel passato. I loro esperimenti, però, attirano l’attenzione di un’organizzazione segreta che da anni complotta per controllare la tecnologia dei viaggi nel tempo e che è disposta anche a uccidere perché rimanga un segreto…

Magical Girl Spec-Ops Asuka - Uscita Prevista: marzo 2019

di Makoto Fukami, Seigo Tokiya

La serie che ricostruisce il mito delle magical girl, che è già diventato un anime! La Terra è in pericolo! Per fortuna, in sua difesa compaiono magiche paladine, pronte a sterminare le creature che minacciano l’umanità. E ci riescono, anche se a caro prezzo. Tre anni dopo, però, i mostri ritornano e anche le magical girl superstiti guidate dalla liceale Asuka sono costrette a tornare sul campo di battaglia, ormai una forza ben addestrata di veterane indurite dal conflitto. Per avere la possibilità di vivere una vita normale dovranno combattere una guerra spietata che svelerà la verità sulle loro origini e in cui affidarsi nella magia dell’amore e dell’amicizia… porta solo a una pallottola in testa.

Maggiori dettagli su Direct 58 di Gennaio!

Tokyo Ghoul, Kindle Edition - Già Disponibile arriva Tokyo Ghoul, edizione digitale! Già disponibile su Amazon giusto in tempo per Natale, l’edizione Kindle dell’amatissimo manga è la prima di varie serie che andranno ad arricchire il catalogo digitale di J-POP Manga ed Edizioni BD nel 2019!

Ma Santa Fugu ha anche altre sorprese nascoste nel suo cappellino rosso! Eccole:

Sword Art Online: Alicization (Manga) - Uscita Prevista: marzo 2019

di Reiiki Kawahara, Koutaro Yamada

Arriva il manga del quarto arco narrativo di SAO in contemporanea con l’anime! Maggiori dettagli su Direct 58 di Gennaio!

Pokemon La Grande Avventura - Box 4 - Uscita Prevista: Primavera 2019

A grande richiesta arriva in primavera il quarto box di Pokemon la Grande Avventura con i volumi dal 10 al 13. Un ritorno alle origini della saga! Nell’arco Rosso Fuoco, Verde Foglia & Smeraldo ritroviamo infatti i primi protagonisti della serie Rosso, Blu e Verde, impegnati questa volta nel salvataggio del professor Oak, rapito dal pokémon Deoxys. Battaglie, avventure e sorprese continuano nella più emozionante storia pokémon di sempre!

Re/Member Unravel - Uscita Prevista: febbraio 2019

di Welzard, Kazuoshi Murase

Santa Fugu ci ricorda che nel Direct 57 aveva nascosto un annuncio segreto! Arriva infatti l’attesissimo sequel della saga Re/Member! Il terrore non avrà fine!"

Cosa ne pensate dei doni portati da J-POP per quanto riguarda questo Natale 2018? Quale serie attendete maggiormente?