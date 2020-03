Traditore svelato! Nel capitolo 974 di ONE PIECE un'amara verità colpisce

Possiamo dirlo con certezza assoluta, ma l'ultimo capitolo uscito di One Piece è stato una vera bomba e non solo per l'arrivo sul finale di Rufy, Kid e Law a risolvere la situazione, ma anche per quello che è stato svelato prima delle pagine conclusive, un segreto che ha lasciato di stucco i Foderi Rossi, quanto il pubblico.

Dopo mesi di flashback siamo finalmente ritornati al presente narrativo, al momento in cui Momonosuke insieme ai compagni del padre navigano su una barchetta verso il porto di Wano, dopo aver passato gli ultimi mesi a reclutare più di quattromila uomini pronti a perorare la loro causa e liberare il paese dei samurai dalla tirannia di Orochi e Kaido.

Eppure è proprio mentre avanzano in direzione del porto che si accorgono di essere soli. Non solo nessuno si è fatto vivo, ma schierate al porto ci sono le navi di Kaido pronte ad accoglierli. Davanti a un tale scenario, i Foderi Rossi cominciano a dubitare del loro stesso gruppo, arrivando alla scontata conclusione che tra loro ci sia una spia che passa informazioni al nemico.

Se hai letto il capitolo saprai allora che inizia con un flashback di pochi mesi prima in cui Orochi e Kaido discutono e Orochi racconta di un uomo a cui ha assegnato un compito, un uomo che sin da giovane ha passato la vita a recitare, un uomo senza cuore al quale lui ha chiesto di interpretare una parte e di passargli continuamente informazioni.

Ebbene, questa persona è un membro dei Foderi Rossi. Un uomo che 20 anni prima si è guadagnato la fiducia di Oden, spingendosi addirittura ad affrontare, senza rivelare l'inganno, la pena di morte. Parliamo di Kurozumi Kanjuro. È lui stesso che si rivela ai compagni quando iniziano a domandarsi chi sia il traditore. Lo fa con un sorriso sulle labbra, ammettendo di averli traditi per tutto il tempo. Ammette di essersi divertito insieme a loro e che non provava né risentimento nei loro confronti, né desiderava fermali, semplicemente passava informazioni a "Lord Orochi" proprio come gli era stato chiesto di fare. E quando gli viene domandato come mai ha deciso di rivelarsi proprio in quel momento, risponde che anche questo gli era stato ordinato dall'attuale Shogun, il quale gli aveva detto: «Bel lavoro, fine della recita.».

Ovviamente questa è stata una notizia che ha ferito gli uomini che lo consideravano un fratello, quanto gli stessi appassionati di One Piece che seguono le vicende con trasporto. Kanjuro li ha traditi perché il realtà lui stesso fa parte della famiglia Kurozumi, la famiglia di Orochi.

Come hai trovato questa rivelazione? Cosa ne pensi di Kanjuro, ti dispiace si sia rivelato un traditore o già non ti convinceva fin dall'inizio? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Spoiler di ONE PIECE 975: faceva tutto parte del piano?