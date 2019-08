Trafalgar Law fa la sua comparsa nel character trailer di ONE PIECE: Stampede

Alcuni giorni fa, sulla pagina Twitter ufficiale di ONE PIECE: Stampede è iniziato un conto alla rovescia per la prima proiezione del nuovo lungometraggio in Giappone. Questo countdown è stato portato avanti con alcuni character trailer iniziando con quello del membro della CP0 ed CP9 Rob Lucci seguito poi dal vice ammiraglio Smoker.

Successivamente al character trailer di Boa Hancock, a quello del nuovo membro della Flotta dei Sette Buggy il Clown e al fratello di Rufy che ora è nell'Armata Rivoluzionaria, Sabo, è il turno di un altro personaggio molto amato di ONE PIECE. Trafalgar Law fa la sua apparizione in ONE PIECE: Stampede nel nuovo character trailer che potete vedere nel tweet in calce alla notizia.

Come al solito, ci sono solo pochi secondi di presentazione per il personaggio, così come già fatto per gli altri, e lo vediamo in brevi frangenti mentre si prepara a uno scontro, che potrebbe anche vedere Douglas Bullet come avversario. Mancano solo due giorni all'arrivo di ONE PIECE: Stampede nei cinema nipponici, pertanto gli altri due video saranno probabilmente incentrati proprio sull'antagonista della pellicola e sul protagonista Monkey D. Rufy, che stavolta dovrà farsi aiutare dagli esponenti delle organizzazioni di tutto il mondo di ONE PIECE.