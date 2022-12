Trailer per l'anime di Nier Automata: ecco da quanti episodi sarà composto Ver1.1a

Ci sono tantissimi anime che faranno il loro debutto durante la prima finestra del 2023, che avrà inizio tra qualche giorno, a inizio gennaio. Mentre gli anime precedenti concluderanno i loro cour, ci saranno nuove opere originali, altre tratte da manga e altre ancora da videogiochi. E tra questi ultimi spicca nettamente Nier Automata Ver1.1a.

Questo è il nome ufficiale dell'anime di Nier Automata, un progetto rivisto da Yoko Taro e che si baserà molto sul videogioco pur narrando una storia a tratti diversa, così da tenere il pubblico sempre bene incollato allo schermo e senza lasciargli intuire cosa accadrà di preciso. Negli ultimi tempi, si sono moltiplicati i character trailer di Nier Automata che hanno posto l'accento sui vari personaggi che abitano questo mondo desolato, tra macchine ribelli e androidi che devono operare per poter liberare la Terra e renderla di nuovo agibile per l'umanità.

Il nuovo trailer di Nier Automata Ver1.1a fa proprio questo. Mette ancora una volta in risalto la protagonista 2B che si aggira in un mondo grigio e distrutto, tra rovine e macchinari giganti che vogliono ucciderla, ma lei con la sua spada si muoverà leggiadra sul campo di battaglia, danzando in un lampo nero e bianco, come si vede benissimo dal video disponibile in alto, pubblicato dall'account ufficiale della produzione.

L'anime del gioco di Platinum Games arriverà quindi a gennaio, ma per quanto? Quanti episodi avrà l'anime di Nier Automata? Dalla pubblicazione dei blu-ray disc annunciata in Giappone, sembra proprio che il tutto sarà composto da 12 episodi, che verranno quindi trasmessi per tre mesi tra gennaio e marzo. Siete pronti per rigettarvi in quest'avventura poetica?