Trailer per L'Attacco dei Giganti 4x06: massacro in vista a Liberio

Le domande hanno ricevuto una risposta, i misteri sono stati svelati e i protagonisti hanno finalmente visto il mare. Questo era lo scenario alla fine della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, che sembra appartenere ormai a un'epoca lontana e più pacifica di quella che si sta per scatenare.

Questa mattina è stato trasmesso su VVVVID il quinto episodio de L'Attacco dei Giganti 4, ricco di discorsi e belle parole da parte di Willy Tybur che portavano però al voler schiacciare la fazione opposta, quella di Paradis. Riunendo tutti i gerarchi del mondo, Tybur dichiara guerra agli eldiani scatenando però l'attacco di Eren Jaeger che uccide il capofamiglia nel giro di pochi secondi.

L'assalto così è iniziato, mentre anche dietro le quinte si muove qualcosa. La battaglia che ora si sta per scatenare a Liberio porterà a un massacro in cui già ci sono state parecchie vittime, ma ora le cose non potranno che intensificarsi. In basso potete osservare il trailer de L'Attacco dei Giganti 4x06 che si intitolerà "Il Gigante Martello", facendo capire che apparirà finalmente l'ultimo dei Nove Giganti.

L'appuntamento è programmato su VVVVID per martedì 19 gennaio 2021 alle ore 08:00 sempre con sottotitoli in italiano. Tutto è pronto per la guerra finale. Intanto non perdetevi la nostra recensione de L'Attacco dei Giganti 4x05.