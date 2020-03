Il trailer di Back Arrow, il nuovo anime del regista di Code Geass

In arrivo il nuovo anime del regista di Code Geass, Goro Taniguchi, intitolato Back Arrow. L'anime si mostra con un spettacolare trailer ricco di azione e sarà disponbile dal prossimo anno.

Il trailer si apre con la veduta di un'isola ricca di vegetazione e fauna, con una società umana che ricorda il medioevo europeo. All'improvviso, a rompere la tranquillità degli abitanti, piomba uno strano oggetto volante che contiene un individuo di nome Back Arrow. Il ragazzo ha perso la memoria, ma conserva il ricordo di dover tornare nel luogo da cui proviene. Queste sono le premesse della storia che, ovviamente, si dipanerà nel corso della serie. Il trailer ci mostra un serie di personaggi che affiancheranno il protagonista nella sua avventura, e i suoi possibili rivali.

Come già ricordato, Taniguchi è il regista della serie. Ad affiancarlo troviamo alla scrittura e sceneggiatura Kazuki Nakashima (Gurren Lagann, Kill la Kill). Come character design troviamo Toshiyuki Kanno, mentre le musiche sono di Kohei Tanaka. Lo studio VOLN si occupa della produzione. Non ci resta che aspettare ulteriori news che non mancheremo di fornivi appena ne avremo.

Oltre a questa serie, di recente è stato presentato il film animato di Burn The Witch di Tite Kubo che dovrebbe arrivare il prossimo autunno. Inoltre è stato da pochissimo annunciato The Four Knight Of Apocalypse prequel di Seven Deadly Sins.