Trailer, cast e data di uscita per My Dress-Up Darling, l'anime in arrivo sui cosplay

Gli ultimi anni hanno visto tante affermazioni di manga romantici, con alcuni di essi che hanno anche vinto premi o hanno ricevuto diverse nomination nelle competizioni del paese del Sol Levante. Nello Tsutaya Award 2020 partecipò Sono Bisque Doll Wa Koi Wo Suru, un manga che finora non ha ricevuto localizzazioni in Italia.

Il successo della serie seinen scritta e disegnata da Shinichi Fukuda e pubblicata sulla rivista Young Gangan di Square Enix ha consentito a My Dress-Up Darling di ricevere un anime. A mesi di distanza dal primo annuncio ufficiale, arrivano nuovi dettagli sulla trasposizione.

Keisuke Shinohara è il regista dell'anime e lavorerà a stretto contatto con CloverWorks, studio che di recente ha lavorato su The Promised Neverland e Wonder Egg Priority. Yoriko Tomita è la sceneggiatrice, Kazumasa Ishida il character designer e direttore delle animazioni, Takeshi Nakatsuka il compositore e Akiko Fujita il direttore del suono. Il loro lavoro è stato già parzialmente mostrato dal trailer di My Dress-Up Darling, disponibile in alto.

Nel video conosciamo i due protagonisti della storia, Wakana Gojo (doppiato da Shoya Ishige) e Marin Kitagawa (doppiata da Hina Suguta), i due studenti che verranno uniti dalla passione per i cosplay. My Dress-Up Darling sarà trasmesso a partire da gennaio 2022.