Il trailer di Chainsaw Man colpisce: 2 milioni di visite e le reaction dei fan sul web

Pur non avendo ancora un anime in onda, Chainsaw Man è seguitissimo dalla comunità di internet. Tanti appassionati di manga hanno conosciuto il lavoro di Tatsuki Fujimoto pubblicato su Weekly Shonen Jump grazie alle traduzioni in inglese disponibili su MangaPlus e quelle in italiano di Panini. Ora però sta per fare il suo debutto anche come anime.

Studio MAPPA ha annunciato che si sarebbe occupato dell'anime del titolo diversi mesi fa, ma solo in occasione della celebrazione dei 10 anni tenutasi il 27 giugno è stato mostrato il primo trailer di Chainsaw Man. Un video ricco di momenti apparentemente tranquilli e di vita quotidiana, ma che lasciano poi spazio a episodi horror, azione, violenza e tanto tanto sangue senza censure.

L'hype era tanto ed è stato dimostrato dalle visualizzazioni ricevute dal trailer di Chainsaw Man su Youtube, ben due milioni in poche ore. Purtroppo non è stata ancora comunicata la data di uscita ufficiale dell'anime, ma intanto gli appassionati si stanno godendo le immagini viste in questi pochi secondi disponibili, mostrando la loro gioia in rete.

Chainsaw Man è infatti diventato velocemente trend su Twitter e in basso potete osservare alcune delle reaction condivise dai fan dell'opera. Intanto il manga di Chainsaw Man ha superato le 11 milioni di copie stampate con 11 volumi pubblicati.