Primo trailer e character design per Digimon Adventure: Psi, sarà un reboot del franchise

A differenza dei rivali/nemici dei Pokémon, la serie di Digimon non ha mai visto una continuità nella trasmissione. I vari anime che si sono succeduti negli anni hanno sempre proposto nuovi protagonisti e ambientazioni, talvolta slegati tra di loro che però non hanno mai raggiunto il successo di Digimon Adventure, anime andato in onda nel 1999.

In virtù del fatto che i primi protagonisti Tai e Agumon, insieme a tutti gli altri DigiPrescelti di prima generazione, sono stati i più famosi, sono stati prodotti negli ultimi anni gli episodi Digimon Adventure: Tri e ora l'ultimo film che chiuderà quella storia nata venti anni fa, con Digimon Adventure Last Evolution: Kizuna.

Tuttavia pochi giorni fa c'è stato l'annuncio di Digimon Adventure: Psi, anime che partirà ad aprile e rivedrà i giovani Tai, Matt, Sora, Izzy, Mimi, Joe, TK e Kari in TV. Dopo la prima key visual, per Digimon Adventure: Psi è arrivato anche il primo teaser trailer che ripercorre con qualche scena le prime avventure dei DigiPrescelti sull'isola di File e anticipa l'arrivo della nuova serie. La messa in onda è prevista per aprile, ogni domenica alle ore 9:00 e prenderà il posto di GeGeGe no Kitaro.

Insieme a questo breve video però la Bandai Namco ha comunicato anche un'altra cosa importante, ovvero che Digimon Adventure: Psi servirà come reboot del franchise. È stato anche divulgato il character design dei due protagonisti, ovvero Tai Kamiya e Agumon, che potete osservare in basso alla notizia.

A dirigere questo nuovo inizio ci sarà Masato Mitsuka, già regista degli episodi Digimon Fusion, che preparerà l'anime alla Toei Animation. Atsuhiro Tomioka supervisionerà la sceneggiatura mentre Katsuyoshi Nakatsuru farà da character design. Akihiro Asanuma è il direttore delle animazioni, Ryouka Kinoshita il direttore artistico e Toshiki Amada si occuperà delle ambientazioni. I produttori scelti saranno Matsuki Hanae, Naoko Sagawa e Hiroyuki Sakurada.

L'anime Digimon Adventure: Psi sarà ambientato nel 2020 e introdurrà una storia inedita per Tai, al quinto anno delle elementari, con Agumon al suo fianco. La narrazione inizierà a Tokyo quando accade uno strano malfunzionamento su larga scala di un network. Tai si sta preparando a un campo estivo quando succede il malfunzionamento, mentre la madre e la sorellina di Tai rimangono bloccate su un treno. Tai correrà a Shibuya per aiutarle. Però, durante questo tentativo di raggiungerle, verrà trasportato a DigiWorld insieme agli altri DigiPrescelti a causa di uno strano fenomeno.