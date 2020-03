Trailer e data d'uscita per Boungou to Alchemist, l'anime dal regista di Tokyo Ghoul:re

Il sito web ufficiale del gioco mobile di DMM Boungou to Alchemist (letteralmente "potere e alchimisti" in lingua italiana), ha pubblicato pochi istanti fa il primo trailer del nuovo adattamento anime curato da Studio OLM (Berserk, Inezuma Eleven), rivelando anche la data di debutto della serie e tanti dettagli su cast, staff e colonna sonora.

Il videogioco, pubblicato nel 2016 per iOS e Android, ha riscosso un discreto successo in Giappone e America del Nord. La trama ruota attorno ad uno speciale bibliotecario (controllato dal giocatore) che unisce le forze con dei personaggi letterari rinati in modo da sconfiggere degli "agenti erosivi" in grado di cancellare la letteratura dalla mente delle persone. Il cast sarà composto dagli stessi attori scelti per il videogioco.

Toshinori Watanabe (Tokyo Ghoul:re, MIX) dirige l'anime presso Studio OLM, sfruttando l'ambientazione curata da Jiro Ishii (Under the Dog, 428: Shibuya Scramble) e ispirata all'opera originale. Jun Kumagai (Showa Genroku Rakugo Shinju, Hamatora) lavora sulla sceneggiatura, mentre Atsuko Nakajima (Ranma ½, Tokyo Ghoul:re, Hakuoki: Demon of the Fleeting Blossom) si occupa del character design e funge da direttore delle animazioni. Hideki Sakamoto (NoixyCroak) torna a lavorare sulla colonna sonora, mentre l'Opening, intitolata "Good-Bye", è scritta e cantata dalla boy-band giapponese Urashimasakatasen.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al trailer, mentre qui sotto è visibile la prima Key Visual. L'anime debutterà in Giappone il 4 aprile 2020.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questa nuova serie? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che lo stesso mese usciranno Oregairu 3 e Kaguya-sama: Love is War 2, due degli anime più attesi di questo 2020.