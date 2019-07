Trailer e data di uscita dello spin-off di Shin-Chan dal director di Devilman Crybaby

È sicuramente difficile trovare due anime più lontani tra loro come Devilman Crybaby e Crayon Shin-Chan. Il primo segue le vicende di un giovane impossessato da un demone che combatte contro orde di demoni attraverso una narrazione nichilista, il secondo, invece, racconta la semplice vita di un bambino amante del divertimento.

Tuttavia, sembra che le due serie troveranno un punto in comune, in quanto il regista della serie Devilman Crybaby, Masaaki Yuasa, sembra che si occuperà di sviluppare una serie spin-off di Crayon Shin-Chan, incentrata sul cane di Shin, Shiro, diventato un supereroe.

Il canale di BANDAI NAMCO ha pubblicato un nuovo trailer, che potete trovare all'interno della notizia, che ci mostra Shiro nei panni di un improbabile supereroe che combatte numerosi animali malvagi in cerca delle ossa più potenti.

La serie farà il suo debutto il prossimo 14 ottobre, promettendo di mostrarci supereroi canini come non li abbiamo mai visti prima. Già nel trailer è possibile vedere in alcune scene Super Shiro, che godrà dello stile tipico della serie.

Vi ricordiamo infine che l'ultimo lungometraggio di Masaaki Yuasa, Riding a Wave with You, ha di recente fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche giapponesi, mentre i fan hanno celebrato il primo anniversario di Devilman Crybaby con un'ondata di artwork.