Trailer per Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, addio a Tai, Agumon e i DigiPrescelti

È difficile salutare una storia che ci ha accompagnati per ben venti anni e che indiscutibilmente ha fatto la storia. Il franchise di Digimon è arrivato a questo punto, crescendo insieme ai suoi protagonisti che hanno dovuto affrontare infanzia e adolescenza. Con Digimon Adventure Last Evolution Kizuna arriva l'età adulta e l'addio ai Digimon.

I saluti a Digimon quest'oggi sono arrivati prima col poster, che riunisce i DigiPrescelti di prima e seconda generazione, e poi con l'inedito trailer che svela di più sulla storia e i sentimenti che affronteremo in Digimon Adventure Last Evolution Kizuna.

Come potete vedere nel video in alto, Tai, Matt, Sora e gli altri bambini conosciuti in Digimon Adventure ora sono cresciuti e sono alle prese con l'università e la prima fase dell'età adulta. Hanno quindi poco tempo, nonostante il forte legame, per i propri Digimon. Una nuova minaccia creata dall'inedito Eosmon obbligherà però a mettere a dura prova questo legame, in una storia che segnerà la separazione tra umani e Digimon.

Sulle note di Butterfly, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna ci offre il primo sguardo a questo nostalgico frammento di vita e che segnerà il compimento di venti anni di storia del franchise. L'ultima evoluzione di Tai e Agumon arriverà nei cinema nipponici il 21 febbraio 2020.