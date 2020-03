Il trailer di Digimon Adventure: Psi ci mostra Taichi e Agumon in azione

Dopo aver visto il trailer di Digimon Adventure: Psi condiviso da TOEI Animation, vi segnaliamo questo promo che ci mostra in azione il protagonista della serie reboot del franchise nato dalla mente di Akiyoshi Hongo nel 1999.

Il video è presente nel tweet che potete trovare in calce alla notizia, scritto e condiviso dall'account @JP_Excelsior, il filmato ci mostra quindi una breve anteprima della prima puntata, intitolata "Digital Crisis in Tokyo", vediamo inoltre il protagonista Taichi Yagami fare la sua conoscenza con il suo personale Digimon di nome Agumon. Scopriamo inoltre che l'opera andrà in onda a partire dal prossimo 5 aprile, anche se ancora non abbiamo notizia su un suo eventuale arrivo nel catalogo dei vari servizi streaming presenti in Italia.

Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'azienda: "È il 2020, la rete è ormai parte integrante della vita di tutti, ma le persone ignorano che oltre la rete esiste un mondo infinito, il mondo digitale e le creature che vivono al suo interno, chiamate Digimon. Un black out colpisce l'area metropolitana di Tokyo, secondo le notizie si tratta di un attacco cibernetico. Il protagonista è Taichi Yagami, che vive in un appartamento in città, si stava preparando per il campo estivo, quando scopre che sua madre e sua sorella sono rimaste bloccate nella metropolitana. Taichi corre a Shibuya per aiutarle, ma uno strano fenomeno lo trasporta nel mondo digitale!".

Se cercate altre informazioni vi lasciamo con le prime immagini di Digimon Adventure: Psi.