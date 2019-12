Trailer per Dragon Ball Super 2 alla Jump Festa, un leak anticipa la presenza del video

La Jump Festa sarà fondamentale per il prossimo ciclo di Dragon Ball. Ormai sempre da più giorni si rincorrono voci sul ritorno di Dragon Ball Super, rivelate prima in modo fortuito dal doppiatore di Vegeta, poi dai numerosi leak che stanno arrivando e che anticipano la presenza di Broly nella prossima serie.

E proprio durante la manifestazione targata Shueisha che si terrà il 21 e il 22 dicembre, l'universo di Toriyama sarà discusso in numerosi panel. Secondo il leaker che ha fornito diverse immagini ad Everyeye nei giorni scorsi, è stata confermata la presenza di un trailer per Dragon Ball Super 2.



Questo sarà proiettato durante uno degli eventi dei prossimi giorni, a cui ormai manca pochissimo. Continuano quindi i rumor, che vi ricordiamo non essere ancora confermati al 100%, sulla prossima serie di Dragon Ball Super.

Il manga scritto e disegnato da Toyotaro è ancora in corso e sta seguendo la saga di Moro, fase che potrebbe essere trasposta anche nel prossimo anime. Per quest'ultimo, invece, dopo l'aprile 2018 che segnò la conclusione dell'opera, c'è stato Dragon Ball Super: Broly, lungometraggio che ha inserito nell'universo canonico il leggendario super saiyan. Secondo altre voci, Dragon Ball Super tornerà ad aprile, dopo la conclusione di GeGeGe no Kitaro.