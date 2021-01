Trailer di Dragon Ball Super 68: nuovi personaggi e una profezia lanciano la nuova saga

Conclusa la saga di Molo, i protagonisti di Dragon Ball Super non hanno avuto molto tempo per festeggiare. Una volta ristabiliti i pianeti e i suoi abitanti con le Sfere del Drago, col capitolo 67 di Dragon Ball Super è iniziato anche l'arco del sopravvissuto Granolla, un personaggio ancora parecchio misterioso.

La rivista V-Jump ha diffuso come ogni mese le prime bozze di Dragon Ball Super 68, fornendo quindi qualche anticipazione ai fan più impazienti. Tuttavia la rivista mensile di casa Shueisha ha deciso di diffondere anche un video anticipando tutto ciò che accadrà nel prossimo numero, facendo presente anche novità che non erano state rivelate nelle prime pagine.

Il trailer di Dragon Ball Super 68 fornisce alcuni spoiler rivelando quattro nuovi personaggi ma soprattutto una profezia: il pesce oracolo che si intravede in alcuni frame del video rivela infatti che sta per nascere il guerriero più forte dell'universo. Chi sarà questo combattente ovviamente non è dato saperlo ancora, dato che potrebbe riferirsi sia a Goku che al nemico di turno, se non ad altri personaggi che diventeranno alleati dei protagonisti.

L'appuntamento per la lettura completa di Dragon Ball Super 68 è fissata per il 20 gennaio 2021 su MangaPlus in inglese e spagnolo.