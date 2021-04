Trailer per Dragon Ball Super 71: nuove vignette spoiler, gli Heeter fanno la loro mossa

L'uscita di Dragon Ball Super 71 si avvicina. Il 20 aprile 2021 è la data prescelta per l'arrivo del nuovo capitolo su MangaPlus in inglese e spagnolo, e il rischio per i saiyan si fa sempre più alto. La potenza di Granolah e le macchinazioni degli Heeter potrebbero infatti coinvolgere i due storici protagonisti nel giro di poco tempo.

Abbiamo visto Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus, mentre si allenavano proprio con il Dio della Distruzione e il suo Angelo, Whis. Quest'ultimo ha fatto partire il capitolo 71 di Dragon Ball Super con una vignetta dove faceva una domanda importante al saiyan. I primi spoiler ufficiali divulgati da V-Jump hanno poi visto una prosecuzione con altre pagine e adesso anche con un video.

Il trailer di Dragon Ball Super 71 mostra ufficialmente nuove vignette provenienti dal prossimo capitolo. Nel video disponibile in basso, Goku e Vegeta vengono messi a dura prova dagli allenamenti di Whis e Beerus. Goku sembra all'opera con il bastone di Whis per imparare a sfruttare l'Ultra Istinto senza trasformarsi, mentre Vegeta sta ancora facendo allenamento con l'Hakai distruggendo alcuni tronchi in volo.

Ma c'è spazio anche per gli Heeter, la famiglia facoltosa che dirigerà Granolah verso i saiyan in modo tale da liberarsi contemporaneamente di diversi fastidi. Dragon Ball Super 71 ci sottoporrà il tanto atteso scontro tra Goku, Vegeta e Granolah?