Il trailer di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 nasconde un easter egg: lo avete notato?

Dopo sedici, lunghi anni di attesa, finalmente Bandai Namco ha coronato il sogno di tutti gli appassionati. Nella notte, durante il Dragon Ball Games Battle Hour 2023, è stato annunciato Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ma avete notato quell'easter egg nascosto nel trailer d'annuncio?

L'annuncio di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha fatto impazzire la rete, con i fan che finalmente avranno il videogioco che sognavano da tempo immemore. Risale infatti al 2007 il terzo capitolo di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.

Sul web non si fa altro che parlare di questo annuncio da sogno e condividere il teaser con il quale titolo è stato presentato al pubblico da Bandai Namco. Ma sapete che il trailer di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 nasconde un easter egg?

Come potete notare dall'immagine che trovate in calce all'articolo, la trasformazione di Goku in Super Saiyan Blue mostrata nel trailer del videogioco ricorda da vicinissimo quella di Dragon Ball Super: Broly, almeno per quanto riguarda gestualità e scenografia. La principale differenza tra le due scene risiede nell'ambientazione e nella forma di Goku. Se prima della trasformazione Goku è in forma base nel trailer del videogioco, nel film è invece trasformato in Super Saiyan God.