Trailer per EDENS ZERO: il video ci lancia nella nuova avventura spaziale di Mashima

Hiro Mashima è conosciutissimo per Fairy Tail, opera che ha portato avanti per diversi anni. Ma ora il mangaka è alle prese con EDENS ZERO, sempre sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha, ormai casa sua da anni. Dopo aver compiuto due anni, EDENS ZERO si prepara anche al suo debutto sulle televisioni giapponesi.

Piano piano negli scorsi mesi abbiamo conosciuto Shiki, Rebecca e gli altri protagonisti grazie alle key visual, mentre abbiamo saputo proprio da pochi giorni la data di uscita di EDENS ZERO in Giappone. In attesa di scoprire se ci saranno piani anche per una trasmissione nostrana con le tante piattaforme a disposizione, nel paese del Sol Levante è stato rivelato il primo trailer di EDENS ZERO.

Finalmente quindi i protagonisti prendono vita su schermo e si presentano con i loro doppiatori, come potete osservare dal video in alto. Mantenendo il classico stile di disegno che abbiamo già conosciuto con Fairy Tail, Hiro Mashima ci catapulta in questa nuova avventura spaziale e sci-fi. Il trailer rivela inoltre quattro nuovi membri dello staff:

Direttore del reparto sonoro: Shōji Hata

Produzione sonora: Magic Capsule

Musiche: Yoshihisa Hirano

Produzione delle musiche: NTV Music

Si avvicina sempre di più il debutto di EDENS ZERO, previsto per aprile, e questo periodo che ci separa sarà sicuramente riempito da altre informazioni sull'anime tratto dal nuovo manga di Hiro Mashima.