Trailer per gli ultimi episodi di Nier Automata: l'anime si prepara al finale

Partito a gennaio 2023, l'anime Nier Automata Ver1.1a ha convinto a metà. Il primo episodio dell'anime ispirato al capolavoro videoludico di Yoko Taro ha mostrato tante cose buone ma anche degli inciampi. Nonostante il proseguimento sia stato buono, la stagione è stata martoriata da problemi di produzione, che hanno bloccato la trasmissione.

Il Covid-19 aveva bloccato il quarto episodio di Nier Automata, che poi era riuscito a tornare in onda, ma soltanto per un tempo limitato, dato che l'anime è stato di nuovo bloccato all'episodio otto, e stavolta per un lungo periodo di tempo. I problemi di produzione sono stati così gravi da obbligare il rinvio degli ultimi quattro episodi di Nier Automata Ver1.1a, dal 9 al 12, a tempo indeterminato. Tutto si risolverà a breve, come annunciato a giugno.

Questo trailer del finale di Nier Automata Ver1.1a ricorda a tutti i fan che gli episodi finali della serie verranno trasmessi tutti insieme in uno speciale di due ore, trasmesso il 23 luglio 2023. I quattro episodi andranno in onda su Tokyo MX, BS11, Tochigi TV in Giappone ma anche su Crunchyroll a livello mondiale. Non è noto se la serie prevedeva altri episodi dopo il 12, né se l'anime proseguirà con una seconda stagione.

Una fortezza, altri robot, nuove battaglie e tanti pericoli per la protagonista di Nier Automata Ver1.1a, la famosa e bella YoRHa No.2 Type B, ovvero 2B, e il suo compagno YorHa No.9 Type S, ovvero 9S. Siete pronti per questo lungo finale di due ore con gli avvenimenti conclusivi dell'anime?