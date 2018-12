Trailer di Gintama per presentare l'arco finale del manga

Hideaki Sorachi ha fatto più volte pensare che il suo manga fosse in conclusione, disattendendo poi ogni volta le sue stesse aspettative. Stavolta però mancano pochissimi capitoli alla fine di Gintama, con l'ultimo giro di capitoli in pubblicazione su Jump GIGA.

A partire dal 28 dicembre, Hideaki Sorachi riprenderà la pubblicazione di Gintama lì dove si era fermato alcuni mesi fa, quando a settembre concluse la run del manga sul #42 di Weekly Shonen Jump col capitolo 698. Come affermò lo stesso autore, i piani originali prevedevano una vera e definitiva conclusione per quel numero ma, a causa delle sue scarse abilità di pianificazione, il mangaka si era trovato con una storia più lunga del previsto, e ha ringraziato il dipartimento editoriale per la possibilità di concludere degnamente l'opera sulla rivista parallela Jump GIGA.

Per omaggiare il ritorno dell'opera del sensei, l'account Twitter di Gintama ha pubblicato un corto animato di poco più di un minuto, mostrando tutti i personaggi e gli eventi che hanno portato la serie ad essere così popolare tra i fan di tutto il mondo. Dal 28 dicembre arriverà il Jump GIGA 2019 vol.1 che, stavolta, farà partire il countdown per l'ultimo capitolo.