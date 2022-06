Un trailer di un hentai diventa un caso: una pubblicità perfetta lo rende virale

Gli anime sono suddivisi in varie categorie: ce ne sono per bambini, per ragazzi e ragazze, per giovani adulti e poi quelli per adulti. In quest'ultimo target c'è anche la sottocategoria hentai, famosissima per le sue proposte. Ciò non toglie che è raro che un hentai riesca a diventare virale, specie senza un anime.

Eppure uno di questi ci è riuscito negli scorsi giorni a causa di un trailer davvero ben fatto e che riesce a catturare non soltanto i momenti di sesso dell'hentai ma anche quelli di vita quotidiana e di battaglia. Il nome di questo hentai è Isekai Trip Saki de Tasuketekureta no Ha, Hitogoroshi no Shonen deshita e ricade nella categoria di hentai dedicati a un pubblico femminile, e non maschile come si potrebbe pensare visto il genere.

L'azienda ha deciso di dedicare a questo hentai un trailer che ha coinvolto lo studio LuneSoupe e non solo, dato che sono stati presenti grandi nomi anche nel comparto del doppiaggio: oltre Kotobuki Tsukasa che ha doppiato la protagonista Megumi, ci sono Alec doppiato da Tetsuya Kakihara (famoso per aver dato la voce a Natsu di Fairy Tail e Simon di Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann) e poi un altro personaggio doppiato da Masayuki Kato (voce di Demiurgos di Overlord).

La qualità mostrata nel trailer in basso - che ricordiamo essere comunque un trailer di un hentai e quindi contiene scene esplicite, non solo di sesso ma anche di combattimenti - l'ha reso quindi subito virale. Non sono soltanto gli anime, anche un mangaka hentai è diventato virale, mentre a noi italiani torna sempre in mente l'incidente al Senato con Tifa.