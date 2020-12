Trailer e immagini di L'Attacco dei Giganti 4x05: Reiner non ha più scampo

Dall'inizio della nuova stagione de L'Attacco dei Giganti, uno dei protagonisti indiscussi è Reiner Braun, un personaggio che conosciamo fin dalla prima stagione e che ha vestito i panni dell'amico e del nemico di Eren Jaeger per lunghissimo tempo.

L'abbiamo visto calato nella nuova realtà dell'impero di Marley, così come rivisto da bambino quando era ancora agli inizi del suo addestramento da soldato scelto. I suoi traumi l'hanno portato verso alcune scelte che abbiamo visto in L'Attacco dei Giganti 4x03, e sarà ancora al centro dei futuri episodi. In attesa che in Italia arrivi L'Attacco dei Giganti 4x04 su VVVVID e Amazon Prime Video, in data 29 dicembre 2020, in Giappone hanno già diffuso trailer e prime immagini de L'Attacco dei Giganti 4x05.

E il titolo lascia già presagire una situazione di fuoco. Il prossimo episodio si intitolerà "Dichiarazione di guerra" e metterà in scena lo spettacolo di Willy Tybur, uno dei nuovi personaggi mostrati nell'anime. Ma il grosso avviene alla fine del trailer quando Reiner si accorge di non avere scampo per la presenza di Eren Jaeger a Marley. Ora il protagonista è tornato finalmente sotto i riflettori dopo le brevi scene con Falco, sarà lui a scatenare la guerra globale?