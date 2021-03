Primo trailer in italiano di Bleach: svelati data di uscita e doppiatori

A febbraio, come un fulmine a ciel sereno, Dynit aveva annunciato Bleach in italiano. Lo storico anime di Tite Kubo fino a quel momento non era mai stato portato nel nostro paese né doppiato né sottotitolato, a differenza di altre opere famose contemporanee come Naruto e ONE PIECE.

L'attesa per i fan di Bleach è stata lunghissima ma ora potranno godersi la prima serie con il doppiaggio di Dynit. Dopo un mese di silenzio, l'azienda rivela il primissimo trailer di Bleach completamente doppiato. Sulle note della prima opening, "Asterisk" degli Orange Range, scorrono alcune scene del primo episodio col momento in cui Rukia Kuchiki rende il protagonista Ichigo Kurosaki uno shinigami. Il video è disponibile nel link alla fonte.

I doppiatori di Bleach in italiano saranno i seguenti:

Ichigo Kurosaki: Federico Viola

Rukia Kuchiki: Martina Tamburello

Uryu Ishida: Ruggero Andreozzi

Isshin Kurosaki: Claudio Moneta

Orihime Inoue: Giada Bonanomi

Yasutora "Chad" Sado: Marcello Moronesi

Don Kan’onji: Luca Ghignone

Kon: Stefano Ferrari

Contemporaneamente, Dynit ha confermato la messa in onda su Amazon Prime Video, con la prima stagione che arriverà il 26 aprile 2021. Le successive quattro stagioni arriveranno sulla stessa piattaforma nei mesi successivi, una al mese.

Intanto il Giappone si prepara a riaccogliere Bleach con l'anime della Guerra Millenaria, programmata per il 2021.