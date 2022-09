ONE PIECE: RED, in esclusiva per Everyeye il trailer doppiato e la data di uscita italiana

È stato uno dei film al centro della recente stagione estiva in Giappone. Il suo esordio ad agosto ha portato tanti appassionati di ONE PIECE di nuovo nei cinema nipponici dopo diversi anni dall'uscita di STAMPEDE. E di pubblico ne ha portato davvero tanto, dato che ONE PIECE: RED è stato un successo al botteghino.

I pirati di Rufy si sono ritrovati a dover affrontare una nuova sfida, che comprende personaggi inediti ma anche volti già conosciuti e affrontati in passato. Se in Giappone il film sta facendo ancora il suo corso, in altri paesi questa programmazione è appena iniziata. Ma, ovviamente, noi attendiamo con ansia il debutto italiano di ONE PIECE: RED programmato per l'1 dicembre 2022.

Koch Media ha rivelato in esclusiva per Everyeye alcune informazioni sul lungometraggio tramite la sua etichetta Anime Factory che si era già occupata di portare da noi i precedenti film Gold e Stampede. Si parte con il trailer di ONE PIECE: RED doppiato in italiano, disponibile nel video in alto. Prendendo a riferimento uno dei trailer proposti in Giappone, possiamo ascoltare tutte le voci vecchie e nuove dei vari personaggi del film.



In aggiunta, a partire da novembre Anime Factory renderà disponibili delle anteprime di ONE PIECE: RED in lingua originale. Pronti per questo nuovo viaggio nel mondo dei pirati di Eiichiro Oda?