Trailer per Jigokuraku: Hell's Paradise, quattro nuovi personaggi al loro esordio

Si parla da tanto tempo di un anime di Jigokuraku: Hell's Paradise, manga di Yuji Kaku durato qualche anno su Shonen Jump+, rivista digitale di casa Shueisha. Nonostante la sua breve serializzazione, ovviamente voluta dall'autore e completamente pianificata, l'opera ha ottenuto molta visibilità ed è stata parecchio apprezzata, con ottime vendite.

L'anime arriverà su Crunchyroll nel corso del 2023, firmato da Studio MAPPA, ormai uno degli studi d'animazione più prolifici e in vista nel panorama nipponico. Ci si dovrà aspettare molta qualità, in parte espressa già dai primi trailer e visual di Jigokuraku: Hell's Paradise. Mentre il lavoro di Yuji Kaku è ancora in fase di produzione, in attesa dell'uscita definitiva durante l'anno, continuano a essere rivelate informazioni ufficiali da parte del produttore Twin Engine.

Proprio sul canale Youtube dell'azienda parte questo trailer di Jigokuraku: Hell's Paradise che presenta quattro personaggi nuovi di zecca, con tanto di voce e quindi di doppiatori coinvolti. Il primo è un uomo dai capelli bianchi, Yamada Asaemon Shion, che è doppiato da Chikahiro Kobayashi. Il secondo è Yamada Asaemon Tenza, doppiato invece da Yusuke Kobayashi. La terza è una donna di colore, Nurugai, doppiata da Makoto Koichi. Infine l'ultimo è un uomo paffuto chiamato Yamada Asaemon Senta e la sua voce è quella di Daiki Yamashita.

Jigokuraku: Hell's Paradise verrà distribuito in Giappone e nel resto del mondo a partire da aprile 2023. Non è ancora noto quanti episodi comporranno l'anime, e se si tratterà di una singola stagione oppure il tutto verrà suddiviso in più parti, vista la natura dell'opera più breve del solito e ormai conclusa.