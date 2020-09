Terzo trailer per Jujutsu Kaisen: gli esorcisti in azione in un video spettacolare

The God of High School è al finale di stagione, dopo tre mesi di pubblicazione su Crunchyroll. L'anime è stato realizzato da Studio MAPPA, un gruppo che sta crescendo sempre di più ottenendo l'incarico di occuparsi di anime famosi. Dopo i liceali del GoHS è ora di assistere ai combattimenti dei liceali di Jujutsu Kaisen.

Tratto dall'omonimo manga in pubblicazione dal 2018 su Weekly Shonen Jump con sceneggiatura e disegni di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen torna a mostrarsi con un terzo trailer. E quest'ultimo è un video spettacolare e ottimamente realizzato, con animazioni che ci presentano i personaggi - dai protagonisti Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo ai secondari e ai nemici - e tanta tanta azione.

Nel minuto e 14 secondi di video che potete osservare in basso viene dimostrata tanta attenzione per la qualità di Jujutsu Kaisen, che esordirà su Crunchyroll Italia il 2 ottobre 2020. In più nel video è stata inserita, nella seconda parte, l'opening e theme song Kaikaikitan del gruppo Eve. L'anime sembra già essere destinato a rendere la stagione autunnale più scoppiettante tra magia ed esorcismi in un contesto scolastico. Jujutsu Kaisen sarà composto complessivamente di 22 episodi, ci accompagnerà quindi fino a marzo 2021.