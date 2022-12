Trailer per Jujutsu Kaisen stagione 2: ufficiale la data di uscita, ecco il chara design

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata di un successo roboante. In tutto il mondo non si è fatto altro che parlare dell'adattamento del manga di Gege Akutami, e non è un caso se ciò ha portato dapprima alla creazione di un fiorente merchandising, poi alla produzione di un film e infine alla produzione di una seconda inevitabile stagione.

La key visual di Jujutsu Kaisen 2 lascia capire molte cose di ciò che gli episodi futuri tratteranno. Si notava subito come Suguru Geto e Satoru Gojo, due degli stregoni più promettenti della loro età e amici ai tempi del liceo, fossero più giovani rispetto al solito. L'arco de "L'inventario nascosto" sarà infatti un flashback, con i loro giorni da liceali al centro. Con l'arrivo della Jump Festa 2023, si può vedere qualcosa in più su loro due.

Il primo character trailer di Jujutsu Kaisen stagione 2 si concentra proprio su questi due. Si parte con qualche scena proveniente dal film Jujutsu Kaisen 0 che poi sfuma in una serie di sequenze con i due ragazzi, ancora adolescenti. Il finale di questo breve video regala anche un'importante informazione al pubblico: Jujutsu Kaisen 2 debutterà a luglio 2023. Ci vorrà quindi ancora un po' di tempo prima di rivedere tutti in azione.

Intanto però, insieme al trailer, sono stati rivelati anche diversi character design. Si parte da quello di Tojo Fushiguro, un uomo ben piazzato e dallo sguardo maligno, per poi passare a un giovane Satoru Gojo, seguito da un altrettanto giovane Suguru Geto. Concludono il quadro il character design della sconosciuta Riko Amanai e infine di Shoko Ieiri, altra compagna di classe degli stregoni. Cosa vi aspettate da questa seconda stagione dell'anime di Studio MAPPA?