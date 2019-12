Trailer per Kaguya-sama: Love is War, arrivano anche i nuovi personaggi e data di uscita

In attesa che Kaguya-sama: Love is War riveli tutti i segreti che ruotano intorno al franchise, i fan possono godersi l'annuncio della stagione 2 del titolo tratto dall'omonimo manga di Aka Akasaka. Dopo un'attesa di diversi mesi, che avevano fatto presagire un gramo destino, è stato annunciato il rinnovo per Kaguya-sama: Love is War.

Sul palco della Jump Festa 2020 è arrivato il primo trailer per Kaguya-sama: Love is War stagione 2, che potete vedere in alto alla notizia. Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane sono senza dubbio i protagonisti di questo video della durata di un minuto e venti, affiancati dagli immancabili Chika Fujiwara e Yu Ishigami.

Al quartetto del consiglio studentesco si unirà però una new entry che i fan della serie avevano già intravisto sul finale della prima stagione di Kaguya-sama: Love is War: Miko Iino, che darà per un po' battaglia con la sua serietà. Proprio in merito a questo inserimento, la produzione di Kaguya-sama: Love is War stagione 2 ha rivelato chi sarà a doppiare i nuovi personaggi. Miko Iino sarà doppiata da Miyu Tomita, mentre Kobachi Osaragi da Rina Hidaka. Il resto del cast della prima stagione è stato completamente confermato.

Kaguya-sama: Love is War debutterà ad aprile 2020 ma non si sa ancora fino a che punto del manga si spingerà l'adattamento, né di quanti episodi totali sarà composto questo secondo ciclo di puntate. Riusciranno Kaguya Shinomiya e Miyuki Shirogane finalmente a dichiararsi a vicenda e intraprendere la tanto attesa relazione?