Trailer di Kaiju No. 8: inizia la grande era dei mostri che invadono il Giappone

Non c'è più solo Weekly Shonen Jump: ora la Shueisha può contare di un'altra forte rivista, ma digitale, che sta iniziando a sfornare numerosi successi, alcuni piccoli ma altri molto più grandi e pronti a prendersi il mondo. E un esempio è Kaiju no. 8, manga di Naoya Matsumoto e giunto anche in Italia con Star Comics.

E, naturalmente, con tutta la popolarità ottenuta nel corso degli anni di pubblicazione, non poteva non esserci un anime in arrivo per Kaiju no. 8 con numerose informazioni rivelate di recente. Sul canale ufficiale Youtube di Toho Animation è stato infatti pubblicato il trailer di Kaiju no. 8, un video molto atteso dai fan del manga per vedere come sarebbe stata adattata la storia di Kafka, e che potrà risultare interessante invece per chi non conosce nulla della storia ed è interessato all'anime.

Il trailer parte presentando un Giappone simile a quello odierno ma con una differenza sostanziale: il mondo è invaso da dei mostri giganteschi, i famosi kaiju del folklore giapponese. Solo che stavolta non c'è Godzilla, ma una serie di mostri più o meno inediti con le loro caratteristiche. E a combatterli ci pensa una milizia speciale, in cui il protagonista Kafka sogna di entrare. Oramai alle porte dei 30 anni, Kafka ha provato numerose volte il test d'ingresso, ma non è mai riuscito a superarlo. Lavora così nella squadra di pulizia, coloro che si occupano di eliminare i resti dei mostri dopo la loro uccisione.

Eppure, qualcosa alla fine del trailer provocherà un cambiamento in Kafka: uno strano kaiju volante che si insinua nel suo corpo e darà il via alla trasformazione del protagonista di Kaiju no. 8 in una delle creature più forti che infestano il mondo.