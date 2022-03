Trailer e key visual per Dead Dead Demon's Dededededestruction: l'anime è realtà

Inio Asano è un mangaka affermato, noto per i toni spesso cupi e deprimenti dei suoi manga, che cercano di scandagliare l'animo umano e la sua psicologia, portando spesso i personaggi al punto di rottura. Al momento, il mangaka si sta occupando della fine di Dead Dead Demon's Dededededestruction, giunto alle battute conclusive.

Da tempo ormai si vociferava anche che Dead Dead Demon's Dededededestruction avrebbe ricevuto un anime. Le voci si sono moltiplicate a dismisura con l'arrivo degli ultimi capitoli, e ora è ufficiale. GAGA Communications ha postato un video per annunciare che Dead Dead Demon's Dededededestruction diventerà un anime. Production +h si occuperà di animare la storia di Inio Asano, con il mangaka che vedrà finalmente alla luce il suo primo adattamento.

Per celebrare l'annuncio, il mangaka ha disegnato la key visual disponibile in basso, ma non si è fermato qui. Con un video, sempre Inio Asano e lo studio d'animazione hanno presentato il teaser trailer di Dead Dead Demon's Dededededestruction. La storia ruota intorno alla vita quotidiana di Kadode Koyama, una liceale normale, la sua amica Ouran Nakagawa e altri ragazzi in un mondo dove una gigantesca nave spaziale è comparsa sopra Tokyo.