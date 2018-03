Trailer e key visual di Food Wars! The Third Plate ci mostrano i prossimi rivali di Soma!

La terza stagione disi sarà anche interrotta prima del previsto, ma i suoi nuovi episodi sono ormai dietro l’angolo. A tal proposito lo staff dell’anime, in queste settimane, ci sta fornendo sempre più assaggi di quello che avverrà nella prossima carrellata di episodi.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo spot conferma che il prossimo episodio della serie sarà trasmesso a partire dal’8 aprile 2018 sulle reti nipponiche Tokyo MX1 e BS11. Nel breve filmato di appena 15 secondi ci vengono poi mostrati il protagonista Sōma Yukihira e la splendida Erina Nakiri, che dopo aver consumato un pasto preparato dall’amico si sentirà letteralmente al settimo cielo.



In calce all’articolo, invece, riportiamo una nuova key visual emersa in rete solo qualche giorno fa, la quale ci mostra Sōma ed Erina pronti a dare battaglia a Eishi Tsukasa, Rindou Kobayashi e Akira Hayama. Quest'ultimo è infatti diventato un membro di Central e sarò uno degli avversari più ostici per Sōma e gli altri componenti del Dormitorio Stella Polare.

Yoshitomo Yonetani tornerà a dirigere il progetto presso lo studio J.C. Staff. Shogo Yasukawa sarà ancora volta incaricato di curarne la sceneggiatura, mentre Tomoyuki Shitaya fungerà da character designer. Mentre la colonna sonora porterà la firma del compositore Tatsuya Katou, la band nipponica Luck Life (Bungo Stray Dogs, Cheer Boys!!) ne eseguirà il tema di apertura; il tema di chiusura, invece, sarà cantato dal gruppo Fo'xTails (Dimension W, Handa-kun).

Scritto da Yūto Tsukuda per i disegni Shun Saeki, Food Wars! Shokugeki no Soma è serializzato in Giappone su Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal novembre 2012. Dal fumetto sono già state tratte tre serie d’animazione nel 2015, 2016 e 2017, le quali si compongono di 24, 13 e 12 episodi ciascuna. In Italia il fumetto è edito da RW Edizioni (Goen), mentre l’anime è trasmesso con sottotitoli in italiano sul canale Man-ga grazie all’editore Yamato Video che ne ha acquistato i diritti nel 2015.