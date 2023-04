Un nuovo trailer lancia Sand Land, il film anime che adatta il manga di Akira Toriyama

Il nome di Akira Toriyama è legato indissolubilmente a quello di Dragon Ball, la sua opera destinata all'immortalità. Il sensei, tuttavia, non ha scritto solo l'avventura di Goku, ma anche firmato altre serie manga molto conosciute come Dr. Slump e Sand Land, che sta per ricevere un adattamento cinematografico.

Non c'è solo Dragon Ball nella carriera di Akira Toriyama e presto gli spettatori avranno modo di conoscere un'altra delle opere del maestro. A fine marzo 2023 è stato infatti confermato che prossimamente arriverà l'adattamento di Sand Land, il manga del sensei autore dello shonen più popolare di tutti i tempi lanciato nel 2000 sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

L'anime movie di Sand Land arriverà nelle sale cinematografiche giapponesi nel mese di agosto 2023 e racconterà la storia del demone noto con il nome di Belzebù. In un lontano futuro, una guerra ha distrutto la Terra lasciando il pianeta in condizioni di aridità. Le riserve idriche sono controllate dall'avido Re, fin quando lo sceriffo Rao non chiede aiuto al re dei demoni. A salvare il mondo ci penserà il figlio del re, Belzebù, e il suo assistente.

Nel trailer di Sand Land gli spettatori fanno la conoscenza del piccolo protagonista di colore rosa, il quale gioca con la sua console simil Game Boy circondato dai suoi amici.