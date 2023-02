Un nuovo trailer lancia The Ancient Magus Bride Stagione 2

Nel 2017 il pubblico accoglieva l'adattamento animato di The Ancient Magus Bride, tratto dal manga shonen di Kore Yamazaki. A sei anni da quel debutto, intermezzati dall'uscita di un tris di OAV e da un OAD di tre episodi, la serie sta per fare il suo ritorno nella stagione primaverile dell'anno in corso.

Il secondo trailer di The Ancient Magus Bride Stagione 2 riporta gli spettatori dagli amati protagonisti della serie scritta e illustrata dal sensei Yamazaki. La prima stagione, prodotta da WIT Studio, ha lasciato gli appassionati con alcune domande senza risposta e questo filmato promozionale riparte proprio da questi quesiti.

Chise Hatori, stanca della sua esistenza, aveva fatto la conoscenza di Elias Ainsworth, un mago misterioso alto circa due metri e con un teschio di animale al posto di una testa umana. Assieme, i due hanno intrapreso un meraviglioso viaggio che finalmente troverà seguito.

Chise è stata in grado di accettare Elias e sé stessa. Dopo che Cartaphilus è ricaduto in un sonno che non durerà per sempre, la ragazza ha fatto ritorno alla sua vita normale. Un invito da una organizzazione per maghi chiamata Collegio richiama tuttavia la sua attenzione.

Nei sotterranei della British Library esiste una società segreta di maghi. Gli incontri e le interazioni con i soggetti di questa organizzazione apriranno nuove porte. Con Studio Kafka alla produzione della Stagione 2 dell'anime, Chise affronterà una nuova storia per salvare sé stessa e gli altri. Vi lasciamo al poster di The Ancient Magus Bride 2.