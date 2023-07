Trailer di Solo Leveling: l'anime si mostra per la partenza in inverno

I manga e gli anime da loro tratti hanno sicuramente dominato la cultura pop nel corso degli ultimi 50 anni. Da Tezuka a Toriyama, passando per i successi recenti, il mondo ha conosciuto la produttività dei giapponesi. Ma negli ultimi anni sono emersi fenomeni anche dalla Corea del Sud, come Tower of God e soprattutto Solo Leveling.

Nel corso degli ultimi anni, Solo Leveling si è ritagliato una grossa fetta di pubblico, diventando in fretta uno dei webtoon di produzione sudcoreana più famosi al mondo, competendo con dei pezzi grossi che avevano una grande storia alle spalle. Mentre è stato annunciato il sequel Ragnarok, continuano i lavori per la preparazione dell'anime di Solo Leveling.

Non si è saputo molto della produzione di Aniplex, con tante voci che parlavano di un rinvio a data da destinarsi per vari problemi di realizzazione. Tuttavia, durante l'Anime Expo 2023, è stato rivelato il trailer di Solo Leveling. Il video in basso introduce al protagonista Sung Jin-Woo, un ragazzo dall'aspetto anonimo che però si cimenta in missioni in dungeon sempre più pericolosi. Solo Leveling arriverà nel corso del prossimo inverno, che potrebbe voler dire un inizio a gennaio 2024.

Solo Leveling è un webtoon sudcoreano scritto da Chugong e illustrato da Jang Sung-rak. La serie è diventata incredibilmente popolare grazie alla sua trama avvincente e alle illustrazioni mozzafiato. La storia ruota attorno al protagonista Sung Jin-Woo, un cacciatore di basso livello che si ritrova coinvolto in un mondo di mostri e dungeon dopo essere stato trasportato in una dimensione parallela. Tuttavia, ciò che distingue Sung Jin-Woo dagli altri è la sua abilità unica chiamata "Shadow Monarch". Questa abilità gli consente di diventare sempre più forte ogni volta che uccide un mostro.