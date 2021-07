Trailer e locandina per Demon Slayer 2: gli ammazza demoni pronti al ritorno

Proprio da poche ore in Italia abbiamo potuto accogliere il film di Demon Slayer su Amazon Prime Video, un elemento fondamentale nella storia di Tanjiro Kamado. Diversamente dal solito infatti, il lungometraggio targato Ufotable è canonico e propedeutico per capire gli elementi futuri che arriveranno con la seconda stagione di Demon Slayer.

E proprio nello stesso giorno della pubblicazione su Amazon Prime Video, per gli appassionati del brand creato da Koyoharu Gotouge su Weekly Shonen Jump c'è un'altra bella notizia. Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo teaser trailer di Demon Slayer 2, che potete osservare nel tweet in basso. Si parte in una casa arredata in modo tipicamente giapponese e, mentre il video si muove, veniamo accompagnati dalla classica musica dell'anime. Sul finale, in particolare con artwork e pochissime animazioni, appaiono i protagonisti di Demon Slayer stagione 2.

Quella scena finale è la stessa che vediamo nella key visual disponibile nel secondo tweet. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke sono in basso, poco sopra il logo, mentre al centro e in alto viene dato tantissimo spazio a due personaggi che saranno a dir poco centrali di questo arco narrativo.

Demon Slayer 2 esordirà negli ultimi mesi dell'anno: la stagione è infatti programmata per l'autunno del 2021.