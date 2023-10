Trailer e locandina per Jujutsu Kaisen 2: si fa sul serio, la saga entra in una nuova fase

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ormai entrata nel vivo, e dopo il breve arco dedicato al passato di Satoru Gojo, l’Incidente di Shibuiya è finalmente arrivato sugli schermi. Elogiato dai fan come uno dei migliori momenti dell’opera di Akutami, il nuovo arco si sta già dimostrando incredibile, come evidenziato anche nel nuovo trailer.

Da alcuni episodi ormai l’avventura di Yuji Itadori è stata scossa da eventi piuttosto importanti, in grado di stravolgere completamente lo status quo dei protagonisti. Il pericoloso Kenjaku, che sembra aver avuto la meglio contro Gojo, ormai confinato nel Regno della Prigione, ha altri piani in mente, anticipati in un breve, ma intenso, teaser.

Nel nuovo trailer, disponibile in fondo alla pagina, viene infatti rapidamente presentata la prossima fase dell’arco narrativo, inquadrando dall’alto il quartiere di Shibuya immerso nell’oscurità della notte, e dedicando a tutti i grandi protagonisti, e antagonisti, pochi frame in rapida successione. La colonna sonora incalzante e la minaccia ormai onnipresente di Suguru Geto, o meglio Kenjaku che ha preso controllo del corpo del vecchio amico di Gojo, rendono il teaser una compatta ma fedele riproposizione di quanto vedremo nei prossimi episodi dell’anime.

La transizione conclusiva del trailer presenta anche la nuova key visual della serie, piuttosto semplice e minimalista come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, dove viene rappresentato Yuji/Sukuna al centro del celebre passaggio pedonale del quartiere della capitale giapponese. E voi come state trovando questa seconda parte della seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Aspettiamo le vostre opinioni nello spazio riservato ai commenti.

Infine, ricordiamo che la community di Jujutsu Kaisen sta apprezzando molto Nanami come personaggio, e vi lasciamo alle ultime novità sulle pessime condizioni di lavoro di MAPPA.