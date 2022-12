Trailer per Lupin III VS Cat's Eye, l'anime che celebra i due gruppi di ladri

Lupin III ha ormai 50 anni, anche se non li dimostra di certo. Il ladro gentiluomo continua a essere famoso in Giappone e quindi a ottenere film e serie TV a lui dedicate. Meno popolarità la ha il gruppo di Occhi di Gatto, ma comunque molto apprezzato. Il lavoro di Tsukasa Hojo sta per compiere 40 anni dalla prima pubblicazione.

Due gruppi di ladri molto diversi ma che comunque hanno colpito il Giappone e il mondo e per questo adesso si affronteranno in un particolare anime celebrativo. Nel 2023 arriverà su Amazon Prime Video l'anime Lupin III VS Cat's Eye, che porterà il ladro e le tre sorelle in una nuova veste grafica.

Il sito ufficiale dell'anime ha presentato il primo trailer di Lupin III VS Cat's Eye dove si vede subito la mano del character design di Haruhisa Nakata e Junko Yamanaka. L'anime in CG vedrà una sfida tra i due franchise a cui prenderanno parte anche Jigen (che non avrà la sua voce storica), Goemon e Zenigata, immancabili dal lato di Lupin III. Nello stesso video può essere ascoltata anche la canzone di Anri, una theme song rivisitata di Cat's Eye.

Contemporaneamente, è stato presentato anche un poster con tutti i personaggi in mezzo ai fuochi d'artificio, disponibile in basso. Il debutto di Lupin III VS Cat's Eye è previsto per il 27 gennaio sul portale streaming di Amazon.