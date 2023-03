Trailer per Mashle, l'anime che mette al centro magia e muscoli

Mashle: Magic and Muscles è un manga scritto da Hajime Komoto. La storia segue il giovane Mash Burnedead, un ragazzo nato senza neanche una minuscola traccia di potere magico nel proprio corpo, che vive in un mondo in cui la magia è essenziale per la sopravvivenza. Nonostante ciò, Mash si iscrive in una scuola di magia per mischiarsi con gli altri.

Il manga è pubblicato su Weekly Shonen Jump ormai da tre anni ed è diventato sempre più famoso grazie al suo tono apparentemente serio ma in realtà molto comico, mischiando serietà e risate in questo mondo di contrasti e di elitismo, dove chi ha più potere magico può primeggiare sugli altri, mentre chi sa usare di meno la magia è uno degli scarti della società. Grazie a questo successo, Mashle sta per diventare un anime di A-1 Pictures che, nelle scorse ore, ha pubblicato un video.

Il trailer di Mashle parte con la presentazione del protagonista, il giovane Mash Burnedead che vive isolato in una casetta nei boschi. Qui si sta allenando con un bilanciere enorme che mette in mostra immediatamente la sua dote principale: un fisico inscalfibile e potente. Si passa poi alla presentazione della Easton, l'accademia di magia, e ai quattro personaggi che andranno a comporre il suo gruppo, passando poi anche a qualche antagonista, il primo della serie.

È subito chiaro, fin dai secondi che mostrano il primo combattimento di Mash, che devia la magia con un semplice schiaffo, il tipo di opera creata da Hajime Komoto. Per ora non si sa molto sulla durata della serie, ma da alcuni leak sembra che Mashle accompagnerà per 2-cour gli spettatori.