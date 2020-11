Trailer di My Hero Academia 5: quando potrebbe arrivare?

La stagione 4 di My Hero Academia, pur con i suoi alti e bassi, ha infiammato gli spettatori, in particolare col finale su Endeavor. Ovviamente ci sarà un seguito per la storia di Midoriya e gli altri compagni di classe della Yuei, e sarà My Hero Academia stagione 5.

Finora abbiamo potuto vedere una key visual per l'anime che debutterà nel 2021. Sappiamo inoltre che i lavori di My Hero Academia 5 non si sono fermati per il Coronavirus. Di conseguenza, è lecito aspettarsi a breve l'arrivo del primo vero trailer sulla prossima stagione. Il problema è capire quando arriverà.

Con altri quattro mesi di tempo prima della trasmissione in Giappone e in simulcast in Italia, il momento migliore per festeggiare il ritorno degli eroi e far debuttare il primo trailer di My Hero Academia 5 è indubbiamente la Jump Festa. La manifestazione è da sempre casa di annunci importanti e rivelazioni sugli anime della scuderia Shueisha e si tiene come di consueto anche quest'anno nella seconda metà di dicembre.

Uno dei panel sarà inevitabilmente dedicato a My Hero Academia e Studio Bones potrebbe sfruttare questo momento per mostrarci di nuovo i personaggi in video. Nei mesi successivi e prima della trasmissione ufficiale, inevitabilmente arriveranno poi altri trailer importanti. Intanto possiamo mitigare l'attesa riguardando le scene più belle di My Hero Academia.