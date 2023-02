Trailer per My Hero Academia, Deku diventa un vigilante! L'inizio della nuova saga

Ciò che rimane dalla battaglia con i villain è altra disperazione. Tomura Shigaraki non è stato fermato, anzi, All for One ne ha preso controllo e grazie a lui ha gettato ancora più nello sconforto la società di My Hero Academia, con la liberazione dei villain di Tartarus e di altre prigioni presenti nel paese.

Intanto gli eroi si stanno leccando le ferite in ospedale, ognuno con i propri drammi e traumi. Sicuramente c'è stato molto spazio per Endeavor e la sua famiglia, che deve trovare il modo di fronteggiare la furia fiammeggiante di Dabi, ma anche il protagonista di My Hero Academia ha avuto molto a cui pensare. L'incontro nelle vestigia del One for All ha dato a Deku una prospettiva completamente diversa sul futuro, e per questo ha deciso di comportarsi in maniera diversa rispetto a prima.

E ciò si risolve nella nascita dell'arco dell'eroe oscuro, la nuova saga di My Hero Academia pronta a debuttare nella stagione 6 dall'episodio dell'11 febbraio 2023. Deku si allontanerà da tutti e questo video lo esprime bene. Il trailer dell'arco di Dark Deku disponibile in basso fa partire tutto con una lettera, data ai compagni di classe. Uraraka la legge da sola, mentre gli altri in gruppo nella sala della Yuei. Tutti comprendono qualcosa sul loro compagno di classe che ha deciso di abbandonarli.

Deku invece è da solo, con il suo abito da eroe consumato, in una città sconosciuta. Così ha inizio la saga dell'eroe oscuro di My Hero Academia 6. Riuscirà Midoriya a tenere testa ai villain da solo?