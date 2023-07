Il trailer di Nier Automata parte 2 conferma la nuova stagione: il video e l'annuncio

La partenza di Nier Automata, l'anime ispirato al lavoro di Yoko Taro che è stato acclamato in tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, non è stata sprint. Il primo episodio convinse in parte, ma non si può dire che l'anime di Nier Automata non sia degno di essere visto, anzi. La stagione prosegue in crescendo, nonostante gli stop.

Purtroppo, il Covid-19 ha avuto la meglio sulla produzione, obbligando a diversi rinvii e stop nel corso degli ultimi mesi. La stagione doveva originariamente concludersi a marzo 2023, tuttavia gli ultimi quattro episodi sono stati rimandati per permettere alla produzione di completarli. E con l'uscita del trailer del finale di Nier Automata, finalmente si è chiuso questo primo ciclo dell'anime. Ma non è finita.

Praticamente in contemporanea con l'uscita degli ultimi episodi dell'anime, è stato annunciato che Nier Automata riceverà un secondo cour. Quindi l'anime proseguirà, e adesso arriva l'annuncio ufficiale. Il trailer di Nier Automata Ver1.1a conferma quanto detto, come potete vedere in alto. Questo secondo cour, che vedrà il ritorno degli immancabili protagonisti 2B e 9S, riporterà gli spettatori nel mondo distopico e desolato abbandonato dall'umanità. Il video è breve, e tutto in tinte bianche e nere, mettendo in risalto alcuni dei personaggi cardine della serie.

Il secondo cour di Nier Automata arriverà nell'inverno del 2024, quindi probabilmente i primi episodi verranno trasmessi a gennaio del prossimo anno. E, stavolta, la speranza è che la produzione non soffra degli stessi problemi della prima parte di stagione.