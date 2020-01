Primo trailer per il nuovo anime musicale "Listerners", rivelate sinossi e altre novità

Sono passati più di sei mesi dall'annuncio di Listeners, il nuovo anime musicale in salsa sci-fi scritto dal celebre Dai Sato (Eureka Seven, Samurai Champloo, Cowboy Bebop). Oggi, finalmente, è stato mostrato un primo trailer della nuova serie e sono state rivelate diverse novità legate a cast, staff e personaggi.

Innanzitutto, la trama della nuova opera di Sato è stata descritta come segue: "In un mondo dove la musica non esiste, un giovane ragazzo incontra Myu, una misteriosa ragazza con un'entrata jack fissata sul suo corpo. Quando questa verrà collegata per la prima volta ad un amplificatore, succederà qualcosa che cambierà il mondo per sempre… Inizia così un viaggio musicale che non verrà mai dimenticato".

L'anime è stato scritto da Dai Sato e Taichi Hasimoto, seguendo il concept ideato dal cantante JIN. Hiroaki Ando (Ajin, Gambo) dirigerà l'anime presso Studio Mappa, che provvederà per le animazioni, mentre Shinpei Kamada si occuperà del character design abbozzato dall'artista pomodorosa.

Attualmente non si nulla sulla data di uscita, fissata per il generico 2020. Per quanto riguarda il cast, è stato confermato che la protagonista sarà la talentuosa Rie Takahashi (Megumin in Konosuba, Emilia in Re: Zero), mentre Ayumu Murase indosserà in panni del coprotagonista maschile.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'opera? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di anime musicali poi, vi consigliamo di dare un'occhiata al recente Carole & Tuesday.