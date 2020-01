Il trailer del nuovo anime della serie Mobile Suit Gundam

L'universo narrativo dedicato a Mobile Suit Gundam è davvero vastissimo tanto da aver dato vita ad innumerevoli serie, film d'animazione e spin off. Per tutti i fan della serie è stato annunciato un nuovo progetto che uscirà il prossimo luglio.

Mobile Suit Gundam: Hathaway è il titolo di questo nuovo film (trovate il trailer in calce alla notizia), che andrà a comporre una trilogia con altre due pellicole che verranno annunciate prossimamente. Il film uscirà il 23 luglio 2020 e sarà incentrato sui romanzi scritti dallo stesso ideatore della serie, Yoshiyuki Tomino ed è ambientata dodici anni dopo il film animato Mobile Suit Gundam: Il Contrattacco di Char che metteva in scena la battaglia tra Amuro Ray (il protagonista della storica prima serie di Gundam) e Char Aznable, sua storica nemesi. Il film sarà diretto da Shuko Murase (ha già diretto Ergo Proxy e Gangsta), con le musiche di Hiroyuki Sawano (lo avete sentito all'opera su Promare dello Studio Trigger) e sarà adattato da Yasuyuki Muto che ha già lavorato alla serie in passato per Mobile Suit Gundam Unicorn.

Recentemente, Tomino è stato premiato per il contributo culturale che la serie da lui creata ha dato al Giappone (e non solo) a testimonianza dell'enorme impatto sociale che la serie ha nel Paese del Sol Levante tutt'ora, basti pensare alle gigantesche statue monumentali dedicategli. Non solo perchè per i prossimi Giochi Olimpici ospitati dal Giappone verrà lanciato Il G-Satellite di Gundam.