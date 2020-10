Il trailer di ONE PIECE 948 presenta un nuovo personaggio fortissimo

Nell'anime di ONE PIECE ancora dobbiamo scoprire tutte le identità dei Nove Foderi Rossi. Alcuni di questi li abbiamo conosciuti nel corso del viaggio verso Wanokuni - Kinemon, Kanjuro, Raizo - mentre altri li stiamo scoprendo man mano che la saga dell'isola in mano a Kaido e Orochi va avanti.

In attesa di scoprire tutti i poteri del nuovo Rufy, che ha solo scalfito la superficie con il potenziamento dell'Haki dell'Armatura, continua a impazzare la battaglia nella prigione di Udon. Dopo aver portato via Big Mom, la prigione è rimasta infatti nel caos e Queen ha affidato a Babanuki il compito di riportarla in pace.

Rufy è naturalmente al centro di questi episodi di ONE PIECE e fattore di caos principale. Ma la battaglia con i prigionieri ha acquisito una svolta imprevista a causa dei proiettili creati dalla Calamità di Kaido. In campo però scenderà anche una vecchia conoscenza dei samurai e nuova per gli spettatori: il personaggio che era incarcerato da anni e che mangiava solo pesce velenoso.

Il trailer di ONE PIECE 948 ci mostra finalmente chi è questa persona e il suo ingresso in grande stile: è ora che i pezzi grossi della prigione si liberino dei nemici rivelando tutta la loro straordinaria potenza.