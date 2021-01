Trailer di ONE PIECE 958: le leggende del passato ritornano in un episodio entusiasmante

I fan ancora si devono riprendere dall'entusiasmante ONE PIECE 957, un episodio condito da informazioni importantissime che riguardano il mondo piratesco ma anche reso una gioia per gli occhi grazie ad animazioni, regia e giochi di luce che hanno incantato. Abbiamo rivisto tanti personaggi che ora saranno coinvolti di nuovo in una battaglia.

Ma le rivelazioni per i fan non sono finite. In questa fase di intermezzo tra l'atto due e l'atto tre di Wanokuni, l'anime di ONE PIECE si concentrerà ancora una volta sull'evoluzione di ciò che accade nel mondo, in particolare concentrandosi sul passato per provare a capire il futuro.

Come succede sempre alla fine di ogni episodio, è possibile vedere il trailer di ONE PIECE 958 per capire cosa accadrà la prossima settimana. Disponibile su Crunchyroll, l'anteprima presentata ci mostra nuovamente Sengoku il Budda, diventato addestratore di marine. Tuttavia durante la puntata si parlerà molto dei mitici pirati Rocks, ma anche di Garp e soprattutto dei quattro imperatori: Barbabianca, Shanks, Big Mom e Kaido, oltre che della recente aggiunta Barbanera. Ma c'è spazio anche per una menzione al protagonista Rufy e alla leggendaria figura di Oden Kozuki.

In basso potete osservare il video in questione. Il 17 gennaio 2021 l'episodio sarà disponibile su Crunchyroll, in attesa del ritorno a Wanokuni con l'atto tre dell'importantissima saga.